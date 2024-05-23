Бахрейн пригласил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку

Бахрейн в первую очередь обратился к России с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.

Об этом сказал король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать её проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене», — сказал он.

23 мая в Кремле проходят переговоры Путина с королём Бахрейна. Планируется обсудить перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.