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Бахрейн пригласил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку

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Бахрейн в первую очередь обратился к России с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.
Бахрейн пригласил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать её проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене», — сказал он.

23 мая в Кремле проходят переговоры Путина с королём Бахрейна. Планируется обсудить перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

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