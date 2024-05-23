В Кремле начались переговоры Путина с королём Бахрейна

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.

«Ваше величество, мы не виделись с вами с 2016 года, хотя были контакты всё это время... В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами», — сказал президент России.

В Кремле отметили, что стороны обсудят перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.