МИД Китая: Британия подливает масла в огонь конфликта на Украине
- AP
«Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай участвует в подливании масла в огонь», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
Таким образом он отреагировал на заявление главы Минобороны Британии Гранта Шэппса о том, что Лондон и Вашингтон знают о якобы намерении КНР поставить России летальные вооружения, чтобы использовать в конфликте на Украине.
При этом в США позднее заявили, у них нет информации о поставках оружия из КНР в Россию, вопреки утверждениям Великобритании.