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МИД Китая: Британия подливает масла в огонь конфликта на Украине

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Великобритания два года назад помешала Москве и Киеву достичь соглашения по ситуации на Украине. Именно Лондон подливает масла в огонь, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
МИД Китая: Британия подливает масла в огонь конфликта на Украине
  • AP

«Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай участвует в подливании масла в огонь», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Таким образом он отреагировал на заявление главы Минобороны Британии Гранта Шэппса о том, что Лондон и Вашингтон знают о якобы намерении КНР поставить России летальные вооружения, чтобы использовать в конфликте на Украине.

При этом в США позднее заявили, у них нет информации о поставках оружия из КНР в Россию, вопреки утверждениям Великобритании.

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