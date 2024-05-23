МИД Китая: Британия подливает масла в огонь конфликта на Украине

Великобритания два года назад помешала Москве и Киеву достичь соглашения по ситуации на Украине. Именно Лондон подливает масла в огонь, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

«Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай участвует в подливании масла в огонь», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Таким образом он отреагировал на заявление главы Минобороны Британии Гранта Шэппса о том, что Лондон и Вашингтон знают о якобы намерении КНР поставить России летальные вооружения, чтобы использовать в конфликте на Украине.

При этом в США позднее заявили, у них нет информации о поставках оружия из КНР в Россию, вопреки утверждениям Великобритании.