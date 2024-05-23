RT в Telegram
Подпишись

Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД ФРГ Бербок

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его «половина», — сказала Захарова.

Ранее Бербок заявила, что руководство России «не желает» мирных переговоров.

Кроме того, Бербок отметила, что Германия, Франция и Польша намерены объединиться в сфере безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить