Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД ФРГ Бербок
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его «половина», — сказала Захарова.
Ранее Бербок заявила, что руководство России «не желает» мирных переговоров.
Кроме того, Бербок отметила, что Германия, Франция и Польша намерены объединиться в сфере безопасности.