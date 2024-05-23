Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД ФРГ Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его «половина», — сказала Захарова.

Ранее Бербок заявила, что руководство России «не желает» мирных переговоров.

Кроме того, Бербок отметила, что Германия, Франция и Польша намерены объединиться в сфере безопасности.