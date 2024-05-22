Бербок: Германия, Франция и Польша намерены объединиться в сфере безопасности
- AFP
Об этом сказала глава немецкого МИД Анналена Бербок на пресс-конференции с коллегами из Франции и Польши Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским, пишет ТАСС.
По словам Бербок, Веймарский треугольник намерен принять «конкретный план работы по созданию более сильной и геополитичной Европы».
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил лидерам других стран приступить к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.