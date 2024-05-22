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Бербок: Германия, Франция и Польша намерены объединиться в сфере безопасности

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ФРГ, Франция и Польша намерены объединить усилия в сфере безопасности.
Бербок: Германия, Франция и Польша намерены объединиться в сфере безопасности
  • AFP

Об этом сказала глава немецкого МИД Анналена Бербок на пресс-конференции с коллегами из Франции и Польши Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским, пишет ТАСС.

По словам Бербок, Веймарский треугольник намерен принять «конкретный план работы по созданию более сильной и геополитичной Европы».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил лидерам других стран приступить к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

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