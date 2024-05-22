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Бербок утверждает, что руководство России «не желает» мирных переговоров

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что руководство России якобы не желает вести диалог о мирных переговорах по Украине.
Бербок утверждает, что руководство России «не желает» мирных переговоров
  • AP

Такое заявление она сделала в интервью ZDF.

«Половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, как ни печально, совсем не желает говорить», — сказала Бербок.

Министр также добавила, что подтверждением её слов якобы служат учения ВС России с нестратегическим ядерным оружием.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что основной проблемой, связанной с переговорами по конфликту на Украине, является вопрос о надёжности гарантий. Президент также отметил, что Москва открыта к диалогу по Украине.

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