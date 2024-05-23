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Mediapart: армия Франции тренирует украинских неонацистов на территории республики

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Одна из групп украинских военных, прибывшая на территорию Франции в октябре 2023 года для прохождения обучения, состояла из неонацистов.

Об этом пишет Mediapart.

По данным агентства, французская сторона не могла этого не заметить: на лице у одного из украинцев был вытатуирован символ СС.

Отмечается, что этот военнослужащий был не единственным, кто открыто демонстрирует свои неонацистские убеждения.

Согласно материалам, украинские военнослужащие, одетые во французскую военную форму, позировали с флагом в жёлто-синих цветах со свастикой по центру, ещё один из солдат стоял на фоне изображения Адольфа Гитлера.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что в случае отправки на Украину французских войск ответные меры будут лежать не только в политической плоскости.

При этом член парламента Франции Жан-Луи Бурланж считает, что Париж должен разрешить Киеву наносить удары поставленным оружием по территории России.

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