Одна из групп украинских военных, прибывшая на территорию Франции в октябре 2023 года для прохождения обучения, состояла из неонацистов.

Об этом пишет Mediapart.

По данным агентства, французская сторона не могла этого не заметить: на лице у одного из украинцев был вытатуирован символ СС.

Отмечается, что этот военнослужащий был не единственным, кто открыто демонстрирует свои неонацистские убеждения.

Согласно материалам, украинские военнослужащие, одетые во французскую военную форму, позировали с флагом в жёлто-синих цветах со свастикой по центру, ещё один из солдат стоял на фоне изображения Адольфа Гитлера.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что в случае отправки на Украину французских войск ответные меры будут лежать не только в политической плоскости.

При этом член парламента Франции Жан-Луи Бурланж считает, что Париж должен разрешить Киеву наносить удары поставленным оружием по территории России.