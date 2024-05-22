МИД: ответ России на отправку Парижем войск на Украину будет не только политическим

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил в интервью РИА Новости, что в случае отправки на Украину французских войск ответные меры будут лежать не только в политической плоскости.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва не раз прямо предупреждала об этом французскую сторону.

Кроме того, он отметил, что воинственная риторика президента Франции Эммануэля Макрона не находит широкой поддержки у союзников по ЕС и НАТО и вызывает отторжение у значительного большинства французов.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что принятие решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции.

Также, по его словам, французские войска на Украине будут рассматриваться как интервенты.