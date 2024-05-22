Эрдоган назвал сознательным решением признание рядом стран Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «сознательным решением» признание Норвегией, Ирландией и Испанией государства Палестина.

«Я рад, что Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государства Палестина. Мы поздравляем их лидеров с этим сознательным решением. Мы призываем страны, которые ещё не признали государство Палестина, сделать тот же шаг», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими государствами.

Также помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двугосударственное решение.