Захарова высмеяла позицию США по признанию Палестины, напомнив о Косове
- РИА Новости
Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что никаких двусторонних прямых переговоров между Белградом и Приштиной не было.
«Зато был парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости», — заявила Захарова.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими государствами.
Также помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двугосударственное решение.