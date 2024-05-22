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Захарова высмеяла позицию США по признанию Палестины, напомнив о Косове

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Позиция американских властей о поддержке двугосударственного решения палестино-израильского конфликта лицемерна, так как противоречит действиям Запада в вопросе Сербии и Косова.
Захарова высмеяла позицию США по признанию Палестины, напомнив о Косове
  • РИА Новости

Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что никаких двусторонних прямых переговоров между Белградом и Приштиной не было.

«Зато был парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости», — заявила Захарова.

Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими государствами.

Также помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двугосударственное решение.

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