Захарова высмеяла позицию США по признанию Палестины, напомнив о Косове

Позиция американских властей о поддержке двугосударственного решения палестино-израильского конфликта лицемерна, так как противоречит действиям Запада в вопросе Сербии и Косова.

Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что никаких двусторонних прямых переговоров между Белградом и Приштиной не было.

«Зато был парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости», — заявила Захарова.

Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими государствами.

Также помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двугосударственное решение.