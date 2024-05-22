Вице-спикер ГД заявил об активном развитии отношений России и Латинской Америки
- РИА Новости
Об этом сказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников во время международной парламентской конференции «Парламентарии за мир», пишет ТАСС.
Мельников объяснил позитивные тенденции в отношениях России и Латинской Америки глубокими и крепкими корнями сотрудничества и отсутствием у Москвы колониальной истории.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что США хотят столкнуть Россию с Латинской Америкой.