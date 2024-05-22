Вице-спикер ГД заявил об активном развитии отношений России и Латинской Америки

Отношения России и государств Латинской Америки активно развиваются, несмотря на противодействие со стороны Запада.

Об этом сказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников во время международной парламентской конференции «Парламентарии за мир», пишет ТАСС.

Мельников объяснил позитивные тенденции в отношениях России и Латинской Америки глубокими и крепкими корнями сотрудничества и отсутствием у Москвы колониальной истории.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что США хотят столкнуть Россию с Латинской Америкой.