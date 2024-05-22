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Володин передал руководству Ирана послание от Путина

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин передал руководству и народу Ирана послание от главы российского государства Владимира Путина, который уверен в стойкости исламской республики.
Володин передал руководству Ирана послание от Путина
  • РИА Новости

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Президент России убеждён, что Исламская Республика (Иран. — RT) стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы России прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с президентом исламской республики Ибрагимом Раиси.

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