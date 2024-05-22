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Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
  • РИА Новости

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран», — сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Отмечается, что по поручению российского лидера Владимира Путина он будет представлять Россию на траурной церемонии прощания с Раиси.

Ранее агентство IRNA сообщило, что министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян, погибший при крушении вертолёта, на котором также летел Раиси, будет похоронен 23 мая в городе Рей в провинции Тегеран.

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