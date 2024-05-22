В МИД назвали сообщение США о российском противоспутниковом аппарате вбросом

Замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков назвал вбросами высказывания Пентагона о том, что Россия якобы вывела на околоземную орбиту аппарат, который может нести противоспутниковое оружие.

Как пишет РИА Новости, по словам дипломата, Россия не должна откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона.

Рябков отметил, что российская космическая программа развивается планово и пуски космических аппаратов различного назначения — не новость.

При этом он заявил, что российская сторона всегда последовательно выступала против размещения на околоземной орбите ударных средств.

Как ранее заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские спецслужбы следят за военной программой Соединённых Штатов в космосе.