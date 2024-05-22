Экс-посол в Иране Марьясов: проблемы других стран в США воспринимаются на ура
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Тегеран отвечал взаимностью после введения санкций в отношении Ирана.
«В словах Блинкена нет ничего странного, потому что любое несчастье, любая проблема воспринимается в Соединённых Штатах на ура», — отметил Марьясов.
Экс-посол отметил, что курс Тегерана на развитие дружественных отношений с Москвой продолжится и при новом президенте Ирана, пока руководителем страны является Верховный и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, который осознаёт, что развитие отношений с Россией является важным фактором для Тегерана, поэтому США «нечего радоваться».
21 мая выступление Блинкена на слушаниях в конгрессе прервали протестующие против войны в секторе Газа. Женщина, прервавшая выступление, кричала: «Военный преступник! Мясник Газы!»
Блинкен заявлял, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нём.