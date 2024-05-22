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Экс-посол в Иране Марьясов: проблемы других стран в США воспринимаются на ура

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Проблемы других стран в Соединённых Штатах воспринимаются на ура, заявил посол России в Иране в 2001—2005 годах Александр Марьясов, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран и мир «выиграли» от смерти президента Ирана Ибрагима Раиси.
Экс-посол в Иране Марьясов: проблемы других стран в США воспринимаются на ура
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Тегеран отвечал взаимностью после введения санкций в отношении Ирана.

«В словах Блинкена нет ничего странного, потому что любое несчастье, любая проблема воспринимается в Соединённых Штатах на ура», — отметил Марьясов.

Экс-посол отметил, что курс Тегерана на развитие дружественных отношений с Москвой продолжится и при новом президенте Ирана, пока руководителем страны является Верховный и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, который осознаёт, что развитие отношений с Россией является важным фактором для Тегерана, поэтому США «нечего радоваться».

21 мая выступление Блинкена на слушаниях в конгрессе прервали протестующие против войны в секторе Газа. Женщина, прервавшая выступление, кричала: «Военный преступник! Мясник Газы!»

Блинкен заявлял, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нём.

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