Совфед обратился в международные организации из-за убийства военкора Ерёмина

Комиссия Совфеда направила в международные организации обращение с требованием отреагировать на убийство военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который погиб при ударе дрона ВС Украины.

«Комиссией были подготовлены и направлены обращения от имени Совета Федерации в международные организации, которые призваны защищать свободу слова и права журналистов, с требованием отреагировать на убийство украинскими вооружёнными силами журналиста Семёна Ерёмина», — цитирует ТАСС Пушкова.

Ранее постпредство России при ОБСЕ также призвало организацию осудить убийство военкора.

19 апреля военный корреспондент Семён Ерёмин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона. Он был посмертно награждён орденом Мужества.