Президент Финляндии Стубб следит за планами России по госгранице на Балтике

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что следит за предложением Минобороны России утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области.

«Правительство внимательно следит за ситуацией. Россия не контактировала с Финляндией по этому вопросу. Финляндия действует как всегда: спокойно и основываясь на фактах», — сказал Стубб на своей странице в X.

21 мая стало известно, что Министерство обороны России предложило утвердить линию государственной границы в Балтийском море.

Власти намерены установить систему прямых исходных линий на юге островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды.

Глава финского Министерства иностранных дел Элина Валтонен после этого заявила о намерении Хельсинки «проработать детали» по этому поводу.