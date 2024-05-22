Глава МИД Валтонен: Финляндия изучит планы России по уточнению границ на Балтике
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Об этом Валтонен написала на своей странице в соцсети.
«По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел прорабатывает детали», — заявила она.
Ранее Министерство обороны России предложило утвердить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области.
Инициатива ведомства предполагает уточнение координат, по которым отмеряется ширина прилежащей зоны России у побережья и островов.