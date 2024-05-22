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Глава МИД Валтонен: Финляндия изучит планы России по уточнению границ на Балтике

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Глава финского Министерства иностранных дел Элина Валтонен заявила о намерении Хельсинки «проработать детали» после того, как Минобороны России предложило обновить координаты границы в Балтийском море.
Глава МИД Валтонен: Финляндия изучит планы России по уточнению границ на Балтике
  • Gettyimages.ru

Об этом Валтонен написала на своей странице в соцсети.

«По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел прорабатывает детали», — заявила она. 

Ранее Министерство обороны России предложило утвердить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области.

Инициатива ведомства предполагает уточнение координат, по которым отмеряется ширина прилежащей зоны России у побережья и островов. 

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