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JB Press: приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России

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Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, об этом свидетельствует приглашение президента России Владимира Путина в Ханой.
JB Press: приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России
  • РИА Новости

Об этом сообщает японское издание JB Press.

Как сказано в материале, военное руководство Вьетнама по опыту столкновений с войсками США знает, что исход сухопутных войн — таких как украинский конфликт — определяется численностью живой силы и моральным духом сторон, поэтому руководство Вьетнама уверено в победе России.

Отмечается, что нерешительная дипломатия может нанести ущерб интересам Вьетнама и ухудшить отношения с США, поэтому правительство страны выбрало сторону и попросило Путина о визите.

Отмечается, что в марте Путин получил приглашение посетить Вьетнам от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

В октябре бывший вьетнамский президент Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом с целью обсуждения сотрудничества двух стран.

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