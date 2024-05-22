JB Press: приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России

Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, об этом свидетельствует приглашение президента России Владимира Путина в Ханой.

Об этом сообщает японское издание JB Press.

Как сказано в материале, военное руководство Вьетнама по опыту столкновений с войсками США знает, что исход сухопутных войн — таких как украинский конфликт — определяется численностью живой силы и моральным духом сторон, поэтому руководство Вьетнама уверено в победе России.

Отмечается, что нерешительная дипломатия может нанести ущерб интересам Вьетнама и ухудшить отношения с США, поэтому правительство страны выбрало сторону и попросило Путина о визите.

Отмечается, что в марте Путин получил приглашение посетить Вьетнам от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

В октябре бывший вьетнамский президент Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом с целью обсуждения сотрудничества двух стран.