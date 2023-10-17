Узнать больше

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить страну

Короткая ссылка
Вьетнамский президент Во Ван Тхыонг пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом с целью обсуждения сотрудничества двух стран.
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить страну
  • AFP
  • © Grigory SYSOYEV /

Об этом он сказал в ходе встречи с Путиным в преддверии форума «Один пояс — один путь».

«Генеральный секретарь (Компартии Вьетнама. — RT) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждём вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам», — цитирует вьетнамского лидера РИА Новости.

Как отметил Во Ван Тхыонг, возможный визит Путина во Вьетнам станет настоящей радостью для жителей страны.

Ранее Путин назвал дружескими отношения России и Вьетнама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить