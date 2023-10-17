Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить страну
- AFP
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Об этом он сказал в ходе встречи с Путиным в преддверии форума «Один пояс — один путь».
«Генеральный секретарь (Компартии Вьетнама. — RT) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждём вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам», — цитирует вьетнамского лидера РИА Новости.
Как отметил Во Ван Тхыонг, возможный визит Путина во Вьетнам станет настоящей радостью для жителей страны.
Ранее Путин назвал дружескими отношения России и Вьетнама.