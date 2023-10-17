Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить страну

Вьетнамский президент Во Ван Тхыонг пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом с целью обсуждения сотрудничества двух стран.

Об этом он сказал в ходе встречи с Путиным в преддверии форума «Один пояс — один путь».

«Генеральный секретарь (Компартии Вьетнама. — RT) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждём вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам», — цитирует вьетнамского лидера РИА Новости.

Как отметил Во Ван Тхыонг, возможный визит Путина во Вьетнам станет настоящей радостью для жителей страны.

Ранее Путин назвал дружескими отношения России и Вьетнама.