Дипломат Студенников: Москва не лишится покупателей при отказе ЕС от СПГ из России
Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.
По его словам, спрос на этот энергоресурс только растёт.
«Мы же без покупателей не останемся... А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал», — сказал дипломат.
Ранее в Politico отметили, что Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России.
Также сообщалось, что Россия в апреле заняла второе место по объёму поставок газа в Испанию.