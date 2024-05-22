Дипломат Студенников: Москва не лишится покупателей при отказе ЕС от СПГ из России

Если Евросоюз в одном из своих санкционных пакетов запретит импорт российского сжиженного природного газа, Россия не останется без покупателей в других частях мира.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.

По его словам, спрос на этот энергоресурс только растёт.

«Мы же без покупателей не останемся... А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал», — сказал дипломат.

Ранее в Politico отметили, что Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России.

Также сообщалось, что Россия в апреле заняла второе место по объёму поставок газа в Испанию.