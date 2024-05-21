Иран на встрече глав МИД стран ШОС представит замминистра Сафари
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Об этом сообщает ТАСС.
Сафари будет представлять Иран вместо погибшего в авиакатастрофе главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна.
Заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Астане 20—21 мая.
Ранее сообщалось, что расследование гибели президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны и других государственных деятелей будет доведено до конца, а результаты представят народу Ирана.