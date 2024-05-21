RT в Telegram
Подпишись

Иран на встрече глав МИД стран ШОС представит замминистра Сафари

Короткая ссылка
Иранскую сторону на заседании Совета глав МИД стран ШОС представит замминистра иностранных дел по экономической дипломатии Мехди Сафари.
Иран на встрече глав МИД стран ШОС представит замминистра Сафари
  • AP
  • © Herbert Knosowski

Об этом сообщает ТАСС. 

Сафари будет представлять Иран вместо погибшего в авиакатастрофе главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна.

Заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Астане 20—21 мая.

Ранее сообщалось, что расследование гибели президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны и других государственных деятелей будет доведено до конца, а результаты представят народу Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить