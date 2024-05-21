Иран на встрече глав МИД стран ШОС представит замминистра Сафари

Иранскую сторону на заседании Совета глав МИД стран ШОС представит замминистра иностранных дел по экономической дипломатии Мехди Сафари.

AP

© Herbert Knosowski

Об этом сообщает ТАСС. Сафари будет представлять Иран вместо погибшего в авиакатастрофе главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Астане 20—21 мая. Ранее сообщалось, что расследование гибели президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны и других государственных деятелей будет доведено до конца, а результаты представят народу Ирана.