Посол: итоги расследования гибели Раиси будут представлены народу Ирана

Расследование гибели президента Ирана и главы МИД Ибрагима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна будет доведено до конца, а его результаты будут доведены как до руководства страны, так и до народа.

Об этом сообщил иранский посол в России Казем Джалали, слова дипломата приводит РИА Новости.

«Мы доведём до конца расследование, и, безо всякого сомнения, Исламская Республика Иран и соответствующие министерства и органы уже начали расследование, и конечно же, у них будет чёткий доклад, и этот доклад будет передан верховному лидеру, а также народу Ирана», — сказал Джалали в эфире «Соловьёв.LIVE».

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.