Церемония прощания с погибшим президентом Ирана началась в Тебризе

В иранском городе Тебриз началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом страны Ибрагимом Раиси.

Об этом сообщает агентство IRNA, передаёт ТАСС.

В шествии принимают участие несколько тысяч человек, большинство из них облачено в одежду траурных цветов.

Люди прощаются с иранским лидером Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как отмечается, после церемонии гробы с телами погибших будут доставлены в Тегеран. Там совершат всеобщую поминальную молитву.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед.