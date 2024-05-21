Церемония прощания с погибшим президентом Ирана началась в Тебризе
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Об этом сообщает агентство IRNA, передаёт ТАСС.
В шествии принимают участие несколько тысяч человек, большинство из них облачено в одежду траурных цветов.
Люди прощаются с иранским лидером Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Как отмечается, после церемонии гробы с телами погибших будут доставлены в Тегеран. Там совершат всеобщую поминальную молитву.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед.