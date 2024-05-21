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Церемония прощания с погибшим президентом Ирана началась в Тебризе

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В иранском городе Тебриз началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом страны Ибрагимом Раиси.
Церемония прощания с погибшим президентом Ирана началась в Тебризе
  • AP

Об этом сообщает агентство IRNA, передаёт ТАСС. 

В шествии принимают участие несколько тысяч человек, большинство из них облачено в одежду траурных цветов. 

Люди прощаются с иранским лидером Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как отмечается, после церемонии гробы с телами погибших будут доставлены в Тегеран. Там совершат всеобщую поминальную молитву. 

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед. 

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