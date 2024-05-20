Глава РТ Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, с которым был знаком лично.

Об этом информирует «Реальное время».

Иранский лидер уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, направленного на укрепление связей между Ираном и Россией, подчеркнул Минниханов.

«В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о трагической гибели президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Ибрагима Раиси и сопровождавших его лиц во время крушения вертолёта в провинции Восточный Азербайджан. Это огромная и невосполнимая утрата для иранского общества, для всех друзей Ирана во всём мире», — сказано в тексте.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси.