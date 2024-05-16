Россия и КНР призвали страны не вмешиваться во внутренние дела других государств

Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств.

«Стороны призывают соответствующие страны и организации прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряжённость и насаждать блоковое противостояние», — говорится в заявлении.

Также Россия и Китай продолжат координацию в сфере здравоохранения и будут противодействовать попыткам политизировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).