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Россия и КНР призвали страны не вмешиваться во внутренние дела других государств

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Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств.
Россия и КНР призвали страны не вмешиваться во внутренние дела других государств
  • AFP

«Стороны призывают соответствующие страны и организации прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряжённость и насаждать блоковое противостояние», — говорится в заявлении.

Также Россия и Китай продолжат координацию в сфере здравоохранения и будут противодействовать попыткам политизировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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