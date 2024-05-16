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Россия и КНР осуждают инициативы по изъятию активов иностранных государств

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В совместном заявлении России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия говорится, что российская и китайская стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств.
Россия и КНР осуждают инициативы по изъятию активов иностранных государств
  • AP

Полный текст документа опубликован пресс-службой Кремля.

«Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчёркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — говорится в заявлении.

Ранее парламент Эстонии принял закон, предусматривающий легализацию использования замороженных в республике российских суверенных активов для «восстановления Украины».

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