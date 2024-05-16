Россия и КНР осуждают инициативы по изъятию активов иностранных государств
- AP
Полный текст документа опубликован пресс-службой Кремля.
«Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчёркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — говорится в заявлении.
Ранее парламент Эстонии принял закон, предусматривающий легализацию использования замороженных в республике российских суверенных активов для «восстановления Украины».