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В Сербии задержали угрожавшего безопасности Вучича мужчину

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Сербские правоохранители задержали мужчину из-за угрозы безопасности президента страны Александра Вучича, сообщили в сербском МВД.
В Сербии задержали угрожавшего безопасности Вучича мужчину
  • Gettyimages.ru

Мужчину поместили под стражу на двое суток, отметили в ведомстве, передаёт сербское агентство Tanjug.

«Из-за угрозы безопасности президента республики Драган Миятович из Сомбора был задержан и помещён под стражу на 48 часов», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в адрес Вучича поступили угрозы в соцсетях после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 

Ранее в словацком МВД заявили, что страна почти стоит на пороге гражданской войны.

Стрелявший в Фицо мужчина рассказал, что сделал это по политическим мотивам, так как не согласен с курсом премьер-министра. 

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