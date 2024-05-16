В Сербии задержали угрожавшего безопасности Вучича мужчину
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Мужчину поместили под стражу на двое суток, отметили в ведомстве, передаёт сербское агентство Tanjug.
«Из-за угрозы безопасности президента республики Драган Миятович из Сомбора был задержан и помещён под стражу на 48 часов», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в адрес Вучича поступили угрозы в соцсетях после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Ранее в словацком МВД заявили, что страна почти стоит на пороге гражданской войны.
Стрелявший в Фицо мужчина рассказал, что сделал это по политическим мотивам, так как не согласен с курсом премьер-министра.