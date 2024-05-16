В Сербии задержали угрожавшего безопасности Вучича мужчину

Сербские правоохранители задержали мужчину из-за угрозы безопасности президента страны Александра Вучича, сообщили в сербском МВД.

Мужчину поместили под стражу на двое суток, отметили в ведомстве, передаёт сербское агентство Tanjug.

«Из-за угрозы безопасности президента республики Драган Миятович из Сомбора был задержан и помещён под стражу на 48 часов», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в адрес Вучича поступили угрозы в соцсетях после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее в словацком МВД заявили, что страна почти стоит на пороге гражданской войны.

Стрелявший в Фицо мужчина рассказал, что сделал это по политическим мотивам, так как не согласен с курсом премьер-министра.