В Госдепе заявили, что не видят интереса России в диалоге по ядерному оружию

США предложили России работать над архитектурой контроля над стратегическими вооружениями, но не видят заинтересованности Москвы в диалоге, заявила замгоссекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Мы выразили готовность работать с Москвой над управлением ядерными рисками и разработкой обоюдоприемлемых будущих рамок... которые бы продвигали интересы США и союзников... Россия, однако, не выказала никакого интереса», — цитирует её РИА Новости.

По словам представительницы Госдепа, США хотели бы переговоров с Россией о возобновлении ДСНВ и разработке документа на замену договору, но не готовы отказаться ради этого от помощи Украине.

6 мая постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона предложила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по прекращению гонки вооружений в космосе.

Также Министерство обороны РФ заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».