В ЕС согласовали запрет трёх российских СМИ в странах объединения
«Послы ЕС достигли политической договорённости о запрете доступа к четырём российским СМИ — двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe», — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Теперь эти меры должны утвердить главы МИД стран ЕС.
Ранее эксперт по внутренним делам партии ХДС Кристоф де Врис пожаловался, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет: только за прошлый месяц было около 6 млн кликов на стримах канала.
Также украинское англоязычное издание We are Ukraine очень обеспокоилось влиянием RT в Индонезии. СМИ существует на западные гранты. В своих публикациях оно жалуется, что телеканал «широко доступен через интернет, кабельное и спутниковое вещание», а «за годы RT наработал сеть сотрудников и нарративов, которые помогают улучшить образ России».