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В ЕС согласовали запрет трёх российских СМИ в странах объединения

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Европейские послы согласовали запрет доступа на территории ЕС к «Российской газете», «Известиям», агентству «РИА Новости» и чешскому порталу Voice of Europe,

«Послы ЕС достигли политической договорённости о запрете доступа к четырём российским СМИ — двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe», — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Теперь эти меры должны утвердить главы МИД стран ЕС.

Ранее эксперт по внутренним делам партии ХДС Кристоф де Врис пожаловался, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет: только за прошлый месяц было около 6 млн кликов на стримах канала.

Также украинское англоязычное издание We are Ukraine очень обеспокоилось влиянием RT в Индонезии. СМИ существует на западные гранты. В своих публикациях оно жалуется, что телеканал «широко доступен через интернет, кабельное и спутниковое вещание», а «за годы RT наработал сеть сотрудников и нарративов, которые помогают улучшить образ России».

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