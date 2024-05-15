Lidovky: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное оружие Запада

Российские военнослужащие эффективно выводят из строя западное оружие на Украине при помощи средств радиоэлектронной борьбы, пишет чешская газета Lidovky.

В публикации говорится, что отправленное Украине высокоточное оружие буквально сразу было выведено из строя.

Издание приводит слова заместителя по закупкам и вооружениям в Пентагоне Уильяма Лапланта, который рассказал, что новая версия американской ракеты не смогла поразить цель из-за российских средств РЭБ.

«А ведь «обезвреживаются» таким образом западные ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов», — отмечается в статье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная военная техника не спасёт от краха киевский режим.