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Lidovky: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное оружие Запада

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Российские военнослужащие эффективно выводят из строя западное оружие на Украине при помощи средств радиоэлектронной борьбы, пишет чешская газета Lidovky.
Lidovky: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное оружие Запада
  • РИА Новости

В публикации говорится, что отправленное Украине высокоточное оружие буквально сразу было выведено из строя. 

Издание приводит слова заместителя по закупкам и вооружениям в Пентагоне Уильяма Лапланта, который рассказал, что новая версия американской ракеты не смогла поразить цель из-за российских средств РЭБ. 

«А ведь «обезвреживаются» таким образом западные ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов», —  отмечается в статье. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная военная техника не спасёт от краха киевский режим. 

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