Lidovky: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное оружие Запада
- РИА Новости
В публикации говорится, что отправленное Украине высокоточное оружие буквально сразу было выведено из строя.
Издание приводит слова заместителя по закупкам и вооружениям в Пентагоне Уильяма Лапланта, который рассказал, что новая версия американской ракеты не смогла поразить цель из-за российских средств РЭБ.
«А ведь «обезвреживаются» таким образом западные ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов», — отмечается в статье.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная военная техника не спасёт от краха киевский режим.