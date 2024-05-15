Путин: элиты Запада отвергают сформировавшиеся традиционные ценности

Западные элиты, ведомые США, отвергают традиционные ценности, которые формировались веками, и отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью «Синьхуа» он отметил, что в попытках удержать своё глобальное доминирование эти элиты «присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя».

«Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития. Не считаются с их суверенными интересами. Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам», — сказал президент России.

Как отмечал Владимир Путин ранее, фундаментом жизни и бытия являются традиционные ценности.