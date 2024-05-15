RT в Telegram
Подпишись

Путин: элиты Запада отвергают сформировавшиеся традиционные ценности

Короткая ссылка
Западные элиты, ведомые США, отвергают традиционные ценности, которые формировались веками, и отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью «Синьхуа» он отметил, что в попытках удержать своё глобальное доминирование эти элиты «присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя».

«Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития. Не считаются с их суверенными интересами. Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам», — сказал президент России.

Как отмечал Владимир Путин ранее, фундаментом жизни и бытия являются традиционные ценности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить