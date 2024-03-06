Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что фундаментом жизни и бытия являются традиционные ценности.

Об этом глава государства заявил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи.

Российский лидер задался вопросом, как участникам фестиваля удалось создать город молодёжи и мира, если все они абсолютно разные.

Он предположил, что в мире есть что-то, что всех объединяет.

«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин отметил роль выставки-форума «Россия» в продвижении традиционных ценностей.