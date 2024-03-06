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Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

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Президент России Владимир Путин высказал мнение, что фундаментом жизни и бытия являются традиционные ценности.
Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
  • РИА Новости

Об этом глава государства заявил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи.

Российский лидер задался вопросом, как участникам фестиваля удалось создать город молодёжи и мира, если все они абсолютно разные.

Он предположил, что в мире есть что-то, что всех объединяет. 

«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин отметил роль выставки-форума «Россия» в продвижении традиционных ценностей.

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