Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
- РИА Новости
Об этом глава государства заявил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи.
Российский лидер задался вопросом, как участникам фестиваля удалось создать город молодёжи и мира, если все они абсолютно разные.
Он предположил, что в мире есть что-то, что всех объединяет.
«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин отметил роль выставки-форума «Россия» в продвижении традиционных ценностей.