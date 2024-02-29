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Путин отметил роль выставки «Россия» в продвижении традиционных ценностей

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Президент России Владимир Путин отметил роль выставки-форума «Россия» в продвижении традиционных ценностей.
Путин отметил роль выставки «Россия» в продвижении традиционных ценностей
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Уверен, многие посетили выставку «Россия», чтобы увидеть самим и показать детям, как богата и необъятна наша родина. На выставке «Россия» был дан старт Году семьи. Ценности любви и поддержки в стране передаются из поколения в поколение. Так же, как культура, традиции, история и нравственные устои», — сказал Путин во время послания Федеральному собранию.

По его словам, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода человеческого, продолжение всего многонационального российского народа.

«Приходите всей семьёй на выставку «Россия», удивляйтесь, вдохновляйтесь и узнавайте о достижениях нашей страны», — добавил глава государства.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе волонтёрского корпуса на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По её словам, волонтёры представляют 140 городов России и самые разные профессии: журналисты, спасатели, педагоги, врачи, железнодорожники и госслужащие.

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