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Власти Москвы рассказали о работе волонтёров на выставке «Россия»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе волонтёрского корпуса на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Власти Москвы рассказали о работе волонтёров на выставке «Россия»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметила Сергунина, волонтёры представляют 140 городов России и самые разные профессии: журналисты, спасатели, педагоги, врачи, железнодорожники и госслужащие.

Московские волонтёры «координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций», добавила заммэра.

С ноября 2024 года они провели на выставке порядка 90 тыс. смен.

Ранее сообщалось, что на Ямале будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству.

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