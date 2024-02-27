Власти Москвы рассказали о работе волонтёров на выставке «Россия»
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Как отметила Сергунина, волонтёры представляют 140 городов России и самые разные профессии: журналисты, спасатели, педагоги, врачи, железнодорожники и госслужащие.
Московские волонтёры «координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций», добавила заммэра.
С ноября 2024 года они провели на выставке порядка 90 тыс. смен.
Ранее сообщалось, что на Ямале будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству.