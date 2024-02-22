На Ямале будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству

В Ямало-Ненецком автономном округе будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству. В корпус добровольцев записались жители от 14 до 70 лет.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Главная задача — рассказать жителям о возможности участия в голосовании за объекты благоустройства. В ближайшее время волонтёры пройдут очное и онлайн-обучение на сайте «Добро.рф», — заявили в пресс-службе.

Волонтёры помогут жителям, желающим проголосовать по проекту «Формирование комфортной городской среды».

За пять лет реализации проекта в ЯНАО благоустроили более 1,4 тыс. территорий.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о помощи московских волонтёров в организации Игр Будущего в Казани.