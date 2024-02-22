На Ямале будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Главная задача — рассказать жителям о возможности участия в голосовании за объекты благоустройства. В ближайшее время волонтёры пройдут очное и онлайн-обучение на сайте «Добро.рф», — заявили в пресс-службе.
Волонтёры помогут жителям, желающим проголосовать по проекту «Формирование комфортной городской среды».
За пять лет реализации проекта в ЯНАО благоустроили более 1,4 тыс. территорий.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о помощи московских волонтёров в организации Игр Будущего в Казани.