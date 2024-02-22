RT в Telegram
Подпишись

На Ямале будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству. В корпус добровольцев записались жители от 14 до 70 лет.
На Ямале будут работать волонтёры федерального проекта по благоустройству
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Главная задача — рассказать жителям о возможности участия в голосовании за объекты благоустройства. В ближайшее время волонтёры пройдут очное и онлайн-обучение на сайте «Добро.рф», — заявили в пресс-службе.

Волонтёры помогут жителям, желающим проголосовать по проекту «Формирование комфортной городской среды».

За пять лет реализации проекта в ЯНАО благоустроили более 1,4 тыс. территорий.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о помощи московских волонтёров в организации Игр Будущего в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить