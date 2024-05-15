Путин: мы познакомились с Си Цзиньпином в 2010 году и с тех пор созваниваемся

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «Синьхуа», что познакомился с китайским лидером Си Цзиньпином в марте 2010 года и с тех пор регулярно видится и созванивается с ним.

«Мы впервые познакомились с ним в марте 2010 года и с тех пор регулярно видимся и созваниваемся. У него уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения», — рассказал российский президент.

Как подчеркнул Путин, каждая встреча с главой КНР — это не только общение давних друзей, но и «плодотворный обмен мнениями» по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят Украину и Ближний Восток на предстоящей встрече в Китае.