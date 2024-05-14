RT в Telegram
Подпишись

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину и Ближний Восток

Короткая ссылка
Ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии обсудят на встрече в Китае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину и Ближний Восток
  • AP
  • © Sergey Savostyanov, Sputnik

Помимо этого, по словам Ушакова, лидеры двух стран уделят внимание проблематике сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь», а также обстановку в АТР в целом.

«Но, скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены во время неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы», — добавил Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что неформальная часть встречи Путина с Си Цзиньпином в КНР будет самой важной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить