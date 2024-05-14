Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину и Ближний Восток

Ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии обсудят на встрече в Китае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Помимо этого, по словам Ушакова, лидеры двух стран уделят внимание проблематике сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь», а также обстановку в АТР в целом.

«Но, скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены во время неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы», — добавил Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что неформальная часть встречи Путина с Си Цзиньпином в КНР будет самой важной.