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Краснов назвал примером правового нигилизма санкции Канады против Генпрокуратуры

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов раскритиковал санкции Канады, введённые в отношении ведомства.

По его словам, Генпрокуратура является единственным центральным органом России по исполнению Договора о правовой помощи по уголовным делам, все запросы и просьбы в соответствии с договором передаются Генпрокуратурой.

«От исполнения самого договора Канада формально не отказывается, но при этом вводит санкции против государственного органа, который выполняет договор с российской стороны. Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией», — сказал Краснов в интервью РИА Новости.

Также генпрокурор заявил, что отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гуньку — это обеление преступлений нацистов на государственном уровне.

Кроме того, Краснов заявил, что любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет страны будут жёстко пресекаться.

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