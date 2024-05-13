Краснов назвал примером правового нигилизма санкции Канады против Генпрокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов раскритиковал санкции Канады, введённые в отношении ведомства.

По его словам, Генпрокуратура является единственным центральным органом России по исполнению Договора о правовой помощи по уголовным делам, все запросы и просьбы в соответствии с договором передаются Генпрокуратурой.

«От исполнения самого договора Канада формально не отказывается, но при этом вводит санкции против государственного органа, который выполняет договор с российской стороны. Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией», — сказал Краснов в интервью РИА Новости.

Также генпрокурор заявил, что отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гуньку — это обеление преступлений нацистов на государственном уровне.

Кроме того, Краснов заявил, что любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет страны будут жёстко пресекаться.