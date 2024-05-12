Москалькова призвала мир осудить акты терроризма на фоне обстрела Белгорода

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить терроризм против гражданского населения на фоне обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

«Зверскому ракетному обстрелу подвергнут жилой дом в Белгородской области... Есть пострадавшие и тяжело раненные, среди которых есть дети... Призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов», — написала она в Telegram.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Трое спасателей пострадали при повторном обрушении части дома в Белгороде.