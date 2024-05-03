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Indian Express: Индия наращивает импорт нефти из России вопреки санкциям

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Импорт российской нефти в Индию растёт, несмотря на санкции.
Indian Express: Индия наращивает импорт нефти из России вопреки санкциям
  • РИА Новости

Об этом пишет The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler.

В апреле объём импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн баррелей в сутки.

Этот показатель также на 19% превышает данные по итогам марта 2024 года.

По данным издания, в апреле общий объём импорта нефти в Индии составил 4,86 млн баррелей в сутки, при этом на долю России пришлось 40,3%.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии проблем в оплате российской нефти с Индией.

В марте эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что развитие рынка стран Азии может привести к росту спроса на нефть и в таких условиях странам ОПЕК+ стоит рассмотреть наращивание согласованных объёмов добычи.

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