Аналитик Юшков: драйверами роста спроса на нефть станут Индия и Китай

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что развитие рынка стран Азии может привести к росту спроса на нефть и в таких условиях странам ОПЕК+ стоит рассмотреть наращивание согласованных объёмов добычи.

«Всё будет зависеть от состояния азиатских рынков. Если у Китая не будет проблем в экономике, он нарастит производство товаров, их нужно будет перевозить, что увеличит спрос на нефть. Индия всё больше автомобилизируется, по числу населения она уже обошла Китай. От этих двух игроков и будет зависеть, насколько вырастет спрос», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его прогнозу, постепенно участники ОПЕК+ будут пытаться увеличить согласованные объёмы добычи для удержания цен на фоне растущего спроса.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева выразила мнение, что цены на нефть марки Brent в марте сохранятся на уровне $80—85 за баррель с тенденцией к повышению.