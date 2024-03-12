RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Юшков: драйверами роста спроса на нефть станут Индия и Китай

Короткая ссылка
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что развитие рынка стран Азии может привести к росту спроса на нефть и в таких условиях странам ОПЕК+ стоит рассмотреть наращивание согласованных объёмов добычи.

«Всё будет зависеть от состояния азиатских рынков. Если у Китая не будет проблем в экономике, он нарастит производство товаров, их нужно будет перевозить, что увеличит спрос на нефть. Индия всё больше автомобилизируется, по числу населения она уже обошла Китай. От этих двух игроков и будет зависеть, насколько вырастет спрос», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его прогнозу, постепенно участники ОПЕК+ будут пытаться увеличить согласованные объёмы добычи для удержания цен на фоне растущего спроса.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева выразила мнение, что цены на нефть марки Brent в марте сохранятся на уровне $80—85 за баррель с тенденцией к повышению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить