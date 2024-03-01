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Финансист Кокорева спрогнозировала динамику цен на нефть в марте

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева выразила мнение, что цены на нефть марки Brent в марте сохранятся на уровне $80—85 за баррель с тенденцией к повышению.
Финансист Кокорева спрогнозировала динамику цен на нефть в марте
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что поддержку котировкам окажут сокращение добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки в марте, соблюдение условий сделки ОПЕК+ остальными участниками и ситуация на Ближнем Востоке.

Как напомнила эксперт, по планам российского правительства, дисконт между Urals и Brent в 2024 году должен составить $15.

«Текущий уровень цен является выгодным для России и её бюджета», — добавила Кокорева.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, что в 2024 году нефтегазовый рынок России ждёт «кропотливая работа по совершенствованию и оптимизации продаж».

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