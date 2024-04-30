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Украина провела третий раунд переговоров с США по соглашению о безопасности

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Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак провёл третий раунд переговоров с Соединёнными Штатами по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Уточняется, что Киев и Вашингтон обсудили текст проекта соглашения и скорректировали алгоритм дальнейших действий.

28 апреля Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объёмах помощи Киеву на следующие десять лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена о переговорах, напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с российской стороной.

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