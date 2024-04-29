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Захарова напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с Россией

Захарова: Россия ещё в 2022-м подтверждала готовность к переговорам по Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена о переговорах, напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с российской стороной.
Захарова напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с Россией
  • globallookpress.com
  • © Pool / Ukrainian Presidentia

Соответствующий пост она опубликовала в Telegram.

«Складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики», — указала представитель МИД.

Она подчеркнула, что в своё время российская сторона уже продемонстрировала уважение к международному праву и являлась инициатором Минских соглашений. 

«Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году. Блинкен же, видимо, забыл, что именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры с Россией», — отметила Захарова.

Вместе с этим она подчеркнула, что Блинкен, вероятно, «запамятовал маниакальное стремление США» заменить международное право неким «миропорядком, основанным на правилах», которые никто не видел.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на готовность России к переговорам по Украине. По его словам, переговоры должны вестись в соответствии с принципами международного сообщества.

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