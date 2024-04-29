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Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на готовность России к переговорам по Украине.
Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине
  • AP
  • © Evelyn Hockstein

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

«Я надеюсь, что... (Россия. — RT) продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН», — цитирует его РИА Новости.

Также он предположил, что по итогам переговоров может быть принята какая-то резолюция.

Ранее Блинкен пригрозил китайской стороне, что если КНР не решит проблему с поддержкой России, то вместо Пекина это сделают сами США.

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