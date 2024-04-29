Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине
- AP
- © Evelyn Hockstein
Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
«Я надеюсь, что... (Россия. — RT) продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН», — цитирует его РИА Новости.
Также он предположил, что по итогам переговоров может быть принята какая-то резолюция.
Ранее Блинкен пригрозил китайской стороне, что если КНР не решит проблему с поддержкой России, то вместо Пекина это сделают сами США.