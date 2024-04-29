RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: Индия будет наращивать экспорт оружия

Короткая ссылка
Индия намерена наращивать экспорт оружия, в 2023—2024 финансовом году он уже превысил отметку в $2,5 млрд.

Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх.

«В 2014 году мы экспортировали оборонных товаров на сумму 6 млрд рупий ($72 млн), но сейчас эта цифра превысила 210 млрд рупий ($2,5 млрд), и я могу сказать, что она будет расти», — сказал министр на митинге в поддержку правящей «Бхаратия джаната парти» в Ахмадабаде, его цитирует РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить