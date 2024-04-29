Минобороны: Индия будет наращивать экспорт оружия

Индия намерена наращивать экспорт оружия, в 2023—2024 финансовом году он уже превысил отметку в $2,5 млрд.

Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх.

«В 2014 году мы экспортировали оборонных товаров на сумму 6 млрд рупий ($72 млн), но сейчас эта цифра превысила 210 млрд рупий ($2,5 млрд), и я могу сказать, что она будет расти», — сказал министр на митинге в поддержку правящей «Бхаратия джаната парти» в Ахмадабаде, его цитирует РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству оружия.