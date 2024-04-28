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РИА Новости: западные СМИ блокируют информацию из новых регионов России

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Европейские СМИ подвергают блокировке информацию своих же журналистов, получаемую из новых российских регионов.

Об этом РИА Новости рассказали журналисты из Италии и Финляндии.

Так, респонденты заявили, что материалы из новых регионов России отвергаются телеканалами автоматически. К примеру, в Италии отказ от публикации соответствующих материалов объясняется тем, что любой журналист, работающий на указанных территориях, в понимании глав европейских СМИ является «российским пропагандистом».

«Все врут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», — подтвердил слова итальянского коллеги финский журналист Кости Хейсканен.

Ранее член британского парламента от Рочдейла, бывший ведущий собственного популярного шоу на RT Джордж Гэллоуэй в интервью заявил, что вещание канала запретили, так как он был слишком популярен среди британцев.

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