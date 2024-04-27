В Кремле заявили о способности Китая самостоятельно защититься от давления США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о способности Китая самостоятельно защититься от давления США.

«Китай — это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы», — отметил Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о давлении Соединённых Штатов на Китай из-за близких взаимоотношений китайской и российской сторон.

Песков добавил, что Китай — «наш близкий партнёр».

«Мы будем дальше развивать наше сотрудничество», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что если КНР не решит проблему с поддержкой России, то вместо Пекина это сделают американские власти.

26 апреля официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что США проводят лицемерную политику, осуждая торговые отношения между Китаем и Россией.