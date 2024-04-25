Девочку-подростка задержали после нападения с ножом в школе Уэльса
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Об этом сообщает Sky News.
В результате нападения пострадали двое учителей и один ребёнок. Сейчас их здоровью ничто не угрожает.
Ученикам и учителям пришлось оставаться внутри школы на протяжении четырёх часов, пока проводилось задержание.
Директор школы пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и объявил, что всем будет оказана материальная помощь.
На данный момент девушка арестована. Полиция Кармартеншира продолжает расследование.
25 апреля школа будет закрыта, уроки будут проходить онлайн.