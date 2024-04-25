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Девочку-подростка задержали после нападения с ножом в школе Уэльса

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Британская полиция арестовала девочку-подростка по подозрению в покушении на убийство после того, как она напала на людей с ножом в школе в Уэльсе.
Девочку-подростка задержали после нападения с ножом в школе Уэльса
  • Gettyimages.ru
  • © Ben Birchall - PA Images

Об этом сообщает Sky News.

В результате нападения пострадали двое учителей и один ребёнок. Сейчас их здоровью ничто не угрожает.

Ученикам и учителям пришлось оставаться внутри школы на протяжении четырёх часов, пока проводилось задержание.

Директор школы пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и объявил, что всем будет оказана материальная помощь.

На данный момент девушка арестована. Полиция Кармартеншира продолжает расследование.

25 апреля школа будет закрыта, уроки будут проходить онлайн.

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